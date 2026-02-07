Комик Нурлан Сабуров после запрета на въезд в РФ улетел в Казахстан

Казахстанский комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию, улетел из московского аэропорта Внуково в Алма-Аты. После посадки он

покинул аэропорт через VIP-зону, избегая общения с прессой, сообщило Newtimes.kz.

Нурлан Сабуров — ведущий YouTube-шоу «Что было дальше?», участник КВН и телевизионного шоу «Stand Up». В 2020 году он попал в топ-30 самых перспективных россиян до 30 лет российского издания Forbes в категории «Новые медиа».

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Решение было принято 30 января «из-за критики СВО», а также нарушений миграционного и налогового законодательства. О запрете комику сообщили 6 февраля во Внуково при прилете из Дубая.

В 2025 году артиста штрафовали на 5 тыс. руб. за нарушение сроков пребывания. По данным источников, он не стал оформлять российское гражданство из-за опасений санкционных последствий. Ранее концерты комика отменялись в нескольких российских городах из-за шутки о россиянах, уехавших в Казахстан в 2022 году.