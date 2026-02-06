Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Комику Нурлану Сабурову с 30 января запретили въезд в Россию, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, такое решение было принято властями «в интересах нацбезопасности страны» и «защиты традиционных духовно-нравственных ценностей». По данным ТАСС, въезд комику запретили на 50 лет «из-за критики СВО», а также нарушения миграционного и налогового законодательства.

Нурлан Сабуров (2023 год)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Нурлан Сабуров (2023 год)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Господин Сабуров имеет гражданство Казахстана. По данным СМИ, в Россию комик переехал в 2014 году и несколько лет пытался получить гражданство. В мае 2025 года господина Сабурова задержали в московском аэропорту Шереметьево за нарушение сроков миграционного учета. «Известия» сообщали, что комику предписали покинуть страну в установленные сроки и выплатить штраф 5 тыс. руб.

Нурлан Сабуров — ведущий YouTube-шоу «Что было дальше?», участник КВН и телевизионного шоу «Stand Up». В 2020 году он попал в топ-30 самых перспективных россиян до 30 лет российского издания Forbes в категории «Новые медиа». В декабре 2025 года концерты комика отменили в нескольких российских городах на фоне резонанса из-за шутки, озвученной еще в 2022 году. На своем концерте в Алматы Нурлан Сабуров шутил над россиянами, переехавшими в Казахастан из-за мобилизации.