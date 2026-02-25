Во второй половине весны на Дону планируется искусственный вызов осадков

Во второй половине весны 2026 года власти Ростовской области планируют начать процедуру искусственного вызова осадков. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на директора зернового союза сельхозпроизводителей региона Анатолия Кольчика.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В Ростовской области в бюджете средства заложены на работу самолета с метеослужбой по договору. Работы планируется проводить в апреле–мае», – отметил господин Кольчик.

В сентябре 2025 года гибель урожая в Ростовской области на фоне засухи и возвратных заморозков признали федеральным ЧС. Валовой сбор урожая в регионе составил 8,2 млн т, что на 30% ниже показателей 2024 года. Региональный режим ЧС ввели из-за заморозков в 43 районах, из-за засухи – в 27.

Мария Хоперская