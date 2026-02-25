Зеленский ответил на просьбу ЕК ускорить ремонт «Дружбы»

Украина не сможет быстро отремонтировать нефтепровод «Дружба», как это рекомендовали сделать в Еврокомиссии (ЕК). Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Reuters.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время недавнего визита в Киев попросила господина Зеленского ускорить процесс ремонтных работ на нефтепроводе. Изначально приостановленный транзит нефти в Словакию и Венгрию должен был возобновиться 20 февраля, однако украинская сторона четырежды отодвигала сроки. По последним данным, поставки должны возобновиться в начале марта.

В Еврокомиссии сообщили, что Словакия и Венгрия уже задействовали кризисные резервы нефти из-за прекращения транзита нефти по «Дружбе». Координационная группа Евросоюза по нефти предложила странам альтернативный маршрут поставок топлива — через Адриатический трубопровод в Хорватии.

27 января транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе» был приостановлен из-за боевых действий между Россией и Украиной. Киев заявил, что беспилотник ВС РФ повредил оборудование нефтепровода на западе страны. Словацкие и венгерские власти считают, что ответственность за прекращение импорта несет украинская сторона. Словакия прекратила поставки электроэнергии на Украину.

