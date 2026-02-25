Фон дер Ляйен попросила Зеленского ускорить ремонт нефтепровода «Дружба»

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским восстановление нефтепровода «Дружба». Об этом сообщила представитель ЕК Паула Пиньо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Глава Еврокомиссии обсуждала "Дружбу" с Зеленским,— заявила госпожа Пиньо на брифинге (цитата по "РИА Новости"),— просила ускорить ремонт и спрашивала о сроках восстановления поставок».

В свою очередь, представитель ЕК Анна-Кайса Иконен сообщила, что Словакия и Венгрия уже задействовали кризисные резервы нефти на фоне прекращения поставок по трубопроводу «Дружба».

С просьбой ускорить ремонт нефтепровода глава ЕК обращалась к Украине еще накануне. Поставки должны были возобновиться 24 февраля, однако Украина сначала сдвинула сроки на 25 февраля, потом — на 26-е. Сегодня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки по «Дружбе» возобновят не раньше марта.

Из-за остановки транзита нефти Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против России и кредит Украине на €90 млрд. Словакия объявила о прекращении поставок электроэнергии на Украину. Обе страны подозревают Украину в политизации ситуации и шантаже.