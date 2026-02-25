Автобусы большей вместимости выйдут в марте на пригородные маршруты Ижевска

На пригородные маршруты Ижевска, которые обслуживает перевозчик ООО «АвтоТранс+», в начале марта выйдут новые автобусы большей вместимости. Помимо этого планируется закупка дополнительных 30 автобусов на сезонные рейсы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Впереди дачный сезон, а это — увеличение пассажиропотока на межмуниципальных маршрутах. Мы готовимся к нему заранее. И уже сегодня в рамках этой подготовки перевозчик (“АвтоТранс+”) приобрел первые 10 автобусов большой вместимости»,— прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов. Автобусы будут направлены на усиление самых напряженных маршрутов — №320 и №308.

В этом году в Удмуртии также планируют обновить автопарк общественного транспорта на 50 машин. Помимо этого пригородный перевозчик дополнительно приобретет 30 автобусов большей вместимости. «Кадровый потенциал для работы на этих машинах у предприятия есть»,— утверждается в сообщении.

«Мониторинг ситуации с пассажиропотоком, который мы проводим совместно с миндортранса региона, показал, что автобусы большой вместимости в этих направлениях необходимы. Сейчас дорабатываем технические моменты подготовки транспорта к выходу на маршруты. Планируем, что в первых числах марта автобусы выйдут на маршруты и мы снимем вопросы по вместимости пассажиров в ягульском, хохряковском и июльском направлениях»,— рассказал руководитель «АвтоТранс+» Александр Литвинов.

Напомним, с 10 декабря 2025 года на пригородные маршруты Удмуртии вышел новый перевозчик — воткинская компания «АвтоТранс+», которая приобрела в лизинг 43 автобуса среднего класса. Однако после запуска транспорта жители Завьяловского района начали массово жаловаться на нехватку автобусов, их малую вместимость, большие интервалы и трудности с утренним выездом в город. На этом фоне, как выяснил «Ъ-Удмуртия», пассажиры стали объединяться в чаты попутчиков.

В «ИПОПАТ» изданию пояснили, что контракты на 38 межмуниципальных маршрутов были расторгнуты досрочно по мировому соглашению с региональным миндортрансом еще в начале декабря. До этого момента, заверили в компании, обязательства выполнялись в полном объеме.

Проблему обсуждали 21 января на рабочем совещании в Госсовете Удмуртии. Министр транспорта Геннадий Таранов сообщил, что после жалоб на вместимость новый перевозчик вывел на линии дополнительные автобусы. Гендиректор «АвтоТранс+» Александр Литвинов подтвердил, что сейчас на маршрутах работает 37 автобусов, но сохраняется нехватка водителей. Для привлечения кадров с начала года зарплата шоферов была «значительно» увеличена.

Зампредседателя комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям Александр Коробейников призвал миндортранс активнее вмешаться в ситуацию и рассмотреть вопрос о создании в республике государственного предприятия пассажирского транспорта. Позднее, 22 января было решено вывести весной дополнительные автобусы большей вместимости.

Владислав Галичанин