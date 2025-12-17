Жители пригорода Ижевска открыли чаты попутчиков из-за проблем с автобусами

Жители пригорода Ижевска стали создавать чаты попутчиков на фоне проблем с работой общественного транспорта после смены перевозчика по межмуниципальным маршрутам. Такие сообщества «Ъ-Удмуртия» обнаружил в Telegram.

«В последнее время из-за сбоев в работе общественного транспорта стало сложно добираться до работы, учебы и других важных дел <...> Многие смогли (благодаря попутчикам.— “Ъ-Удмуртия”) вовремя добраться до нужных мест и не опоздать на важные встречи»,— говорится в одном из чатов.

Напомним, с 10 декабря на межмуниципальные маршруты Удмуртии вышли новые автобусы перевозчика «Автотранс+». Всего было закуплено 43 машины. 10 декабря на пригородные маршруты вышел воткинский перевозчик «Автотранс+», сменив местную компанию «ИПОПАТ», которая отказалась от перевозок. О причинах такого решения не сообщалось.

В первые дни работы нового перевозчика жители начали массово жаловаться в соцсетях на несоответствие установленного расписания действительности, увеличенные интервалы движения автобусов, их меньшую вместимость. Во время проверки в один из дней министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов простоял на остановке более часа в ожидании автобуса. 15 декабря он писал во «ВКонтакте», что ситуация с регулярностью рейсов нормализуется.