Контракты с «ИПОПАТ» на перевозки в пригороде Ижевска расторгли досрочно

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», между перевозчиком «ИПОПАТ» и региональным миндортрансом в начале декабря было заключено мировое соглашение о досрочном расторжении контрактов на регулярные перевозки пассажиров по 38 межмуниципальным маршрутам. Как рассказали в транспортной компании, до завершения обслуживания обязательства по контрактам исполнялись в полном объеме.

Напомним, с 10 декабря на пригородные маршруты вышел новый перевозчик из Воткинска «АвтоТранс+». Компания приобрела в лизинг 43 новых автобуса среднего класса. После выхода общественного транспорта на линии жители Завьяловского района начали массово жаловаться на малую вместимость автобусов и сокращение их числа, большие интервалы движения, невозможность добраться до города утром. Недовольство сохраняется. Как обнаружил «Ъ-Удмуртия», на фоне проблем с работой общественного транспорта пассажиры начали создавать чаты попутчиков. Ситуация находится на контроле миндортранса Удмуртии.