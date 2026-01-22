На пригородные маршруты Ижевска весной планируют пустить дополнительные автобусы

На пригородные маршруты Ижевска планируется вывести дополнительные автобусы большей вместимости, сообщил во «ВКонтакте» министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Автобусы «Автотранс+»

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Ежедневно принимаем отчет от нового перевозчика ООО “АвтоТранс+” о выходах на маршруты. Работают по расписанию. Сегодня поступают вопросы о работе перевозчика в весенне-летний сезон, когда пассажиропоток увеличится. Совместно отрабатываем этот вопрос»,— написал он. По словам министра, дополнительные автобусы в планах пустить по маршрутам весной.

Напомним, с 10 декабря на пригородные маршруты вышел новый перевозчик из Воткинска «АвтоТранс+». Компания приобрела в лизинг 43 новых автобуса среднего класса. После выхода общественного транспорта на линии жители Завьяловского района начали массово жаловаться на малую вместимость автобусов и сокращение их числа, большие интервалы движения, невозможность добраться до города утром. Как обнаружил «Ъ-Удмуртия», на фоне проблем с работой общественного транспорта пассажиры начали создавать чаты попутчиков.

Как «Ъ-Удмуртия» рассказали в «ИПОПАТ», мировое соглашение о досрочном расторжении контрактов на регулярные перевозки пассажиров по 38 межмуниципальным маршрутам между перевозчиком и региональным миндортрансом было заключено в начале декабря. Как рассказали в транспортной компании, до этого обязательства по контрактам исполнялись в полном объеме.

21 января в Госсовете Удмуртии состоялось рабочее совещание по этой проблеме. На нем Геннадий Таранов рассказал, что после жалоб жителей на недостаточную вместимость автобусов новый перевозчик вывел на маршруты дополнительный транспорт. По словам руководителя «Автотранс+» Александра Литвинова, на пригородных маршрутах работает 37 автобусов, ощущается дефицит кадров. Поэтому с начала года были «значительно» увеличены зарплаты водителям. Зампредседателя комиссии Госсовета Удмуртии по экономической политике, промышленности и инвестициям Александр Коробейников призвал региональный миндортранс принять меры и создать в республике государственное предприятие пассажирского транспорта.

