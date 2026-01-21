Перекресток 38 дорог

На проблемные пригородные маршруты Ижевска планируется вывести 15 новых автобусов муниципального предприятия «ИжГЭТ». Об этом стало известно на рабочем совещании Госсовета Удмуртии 21 января, сообщает пресс-служба муниципального парламента. Поводом для встречи стали жалобы жителей на ухудшение работы общественного транспорта.

Зампредседателя правительства республики Игорь Асабин напомнил, что воткинская транспортная компания «АвтоТранс+» была привлечена к обслуживанию пригородных маршрутов в срочном порядке. Ранее этим занимался «ИПОПАТ». Перевозчик сменился в начале декабря.

«АвтоТранс+» вывел 43 автобуса средней вместимости, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов. По его словам, у «ИПОПАТ» на этих маршрутах работали «старые автобусы больше вместимости, фактически исчерпавшие свой ресурс».

«Для устранения претензий к недостаточной вместимости новых автобусов перевозчиком решено, например, на маршруте №320 вывести к пяти основным автобусам еще два дополнительных в часы пик. Для вывоза пассажиров из деревни Хохряки в пиковые утренние и вечерние часы дополнительно организовано пять рейсов. На маршруте №331 “Ижевск—Аэропорт” по обращениям граждан “АвтоТранс+” скорректировал расписание движения автобусов с учетом расписания авиарейсов»,— говорится в сообщении.

Руководитель «Автотранс+» Александр Литвинов рассказал, что сейчас на пригородных маршрутах работает 37 автобусов, ощущается дефицит кадров. «На предприятии с первого января значительно увеличили зарплату водителям как с целью их удержания, так и для привлечения новых специалистов. Идет работа по поиску финансовых ресурсов для приобретения автобусов большей вместимости»,— сказал он.

Отмечается, что на картах «Яндекса» восстановлено отображение маршрутов, новый перевозчик сохранил действующие льготы: социальные проездные, школьные карты, бесплатных проезд для детей из многодетных малообеспеченных семей.

Отдельно председатель комиссии Госсовета по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Дербилова отметила необходимость сохранить отдельный маршрут Казмаска—Ижевск. Александр Коробейников, зампредседателя комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям, призвал региональный миндортранс принять меры и создать в республике государственное предприятие пассажирского транспорта.

Напомним, с 10 декабря на пригородные маршруты вышел новый перевозчик из Воткинска «АвтоТранс+». Компания приобрела в лизинг 43 новых автобуса среднего класса. После выхода общественного транспорта на линии жители Завьяловского района начали массово жаловаться на малую вместимость автобусов и сокращение их числа, большие интервалы движения, невозможность добраться до города утром. Как обнаружил «Ъ-Удмуртия», на фоне проблем с работой общественного транспорта пассажиры начали создавать чаты попутчиков.

Как «Ъ-Удмуртия» рассказали в «ИПОПАТ», мировое соглашение о досрочном расторжении контрактов на регулярные перевозки пассажиров по 38 межмуниципальным маршрутам между перевозчиком и региональным миндортрансом было заключено в начале декабря. Как рассказали в транспортной компании, до этого обязательства по контрактам исполнялись в полном объеме.