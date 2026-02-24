Возобновление поставок по «Дружбе» перенесли на 26 февраля

Срок возобновления поставок нефти в Словакию по нефтепроводу «Дружба» снова перенесен — теперь на 26 февраля. Об этом порталу Ereport сообщили в пресс-службе Министерства экономики Словакии.

Государственная компания Transpetrol a. s., подведомственная министерству, повторно получила уведомление об обновлении графика прокачки. Причины переноса с украинской стороны не раскрываются. До этого оператор оповещал о переносе запуска южной ветки на 25 февраля.

Транзит российской нефти в Словакию и Венгрию остановился 27 января. Киев связал это с повреждением оборудования на западе страны после удара беспилотника. НПЗ двух государств ориентированы на переработку сорта Urals и не имеют выхода к морю, что усиливает зависимость от трубопроводных поставок.

Будапешт и Братислава возлагают ответственность за затянувшийся простой на Украину. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину.

Подробности — в материале «Ъ» «Венгрия и Словакия взялись за рубильник».