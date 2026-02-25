Семь человек погибли при атаке БПЛА на химзавод «Дорогобуж» под Смоленском

При атаке беспилотников ВСУ на химзавод «Дорогобуж» в Смоленской области погибли, по последним данным, семь человек, сообщили в Следственном комитете. Глава региона Василий Анохин ранее сообщал о четырех погибших и 10 пострадавших сотрудниках предприятия.

СКР возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Смоленский губернатор объявил о переводе местных школ на дистант, детские сады временно закрыли. Чиновник допустил эвакуацию близлежащего населенного пункта.