Школы в Смоленской области закрыли после атаки БПЛА на химзавод «Дорогобуж»

Занятия в школах в Смоленской области сегодня проходят в дистанционном формате. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин после атаки беспилотников на химпредприятие.

«В целях обеспечения безопасности школы переведены на дистанционный режим. Занятия в детсадах отменены», — сказал глава региона.

Согласно заявлению губернатора, минувшей ночью дроны ВСУ атаковали завод «Дорогобуж». На данный момент известно о четырех погибших сотрудниках, еще 10 человек пострадали. Раненых госпитализировали, им оказывают всю необходимую помощь, подчеркнул глава области. Другие подробности он не уточнил.