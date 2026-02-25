В Смоленской области могут объявить эвакуацию после атаки БПЛА на завод «Дорогобуж»

Губернатор Смоленской области Василий Анохин допустил частичную эвакуацию населения после атаки БПЛА на химзавод «Дорогобуж». Жертвами ночного авианалета стали четверо сотрудников предприятия, еще 10 человек пострадали. По словам главы региона, средства ПВО сбили 14 дронов.

«В целях минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта», — сообщил губернатор. Он добавил, что «для оценки последствий будут привлечены специалисты Ростехнадзора и Росприроднадзора».

После атаки беспилотников Василий Анохин также объявил о переводе местных школ на дистанционный формат, детсады временно закрыли.