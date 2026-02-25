При атаке ВСУ на химзавод в Смоленской области погибли четыре человека

В результате ночной атаки беспилотников ВСУ на химическое предприятие в Смоленской области погибли четыре человека, 10 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Атаке подверглось гражданское мирное предприятие ПАО "Дорогобуж". Четверо сотрудников предприятия трагически погибли при выполнении профессионального служебного долга. 10 ранены», — сообщил господин Анохин.

По словам губернатора, на месте продолжают работать экстренные службы. Школы региона временно переведены на дистанционный режим, занятия в детсадах отменены.

Химзавод «Дорогобуж» входит в группу компаний-производителей минеральных удобрений «Акрон». Согласно информации на официальном сайте, расположенный в одноименном городе завод производит азотные и сложные удобрения, а также промышленные продукты.