На модернизацию «Почты России» выделят еще 5 млрд рублей

Российские власти выделят из федерального бюджета еще 5 млрд руб. на программу модернизации отделений «Почты России». Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в представленном Госдуме отчете правительства за 2025 год.

«Было такое поручение. Даже несмотря на ограничение ресурсов, мы такое решение приняли»,— сказал Михаил Мишустин.

При участии Госдумы правительство создает совместную рабочую группу, которая займется решением накопившихся проблем «Почты России», напомнил премьер-министр. Уже разработан законопроект, направленный на стабилизацию состояния российской почты. По словам Михаила Мишустина, такой проект планируется внести в нижнюю палату в весеннюю сессию.

В апреле 2025 года в Счетной палате России заявили, что деятельность «Почты России» приносит убытки и не способствует развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в стране. В 2022-2023 годах компания достигла лишь 70,8% установленных результатов по модернизации почтовых отделений. В период с 2021 по 2025 год из бюджета выделили 17 млрд руб. на модернизацию 3355 отделений «Почты России», однако на 1 января 2024 года временно не работало более 6 тыс. отделений из-за отсутствия в штате необходимого числа сотрудников и нехватки помещений. В 2026–2028 годах власти выделили на модернизацию отделений 15 млрд руб.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в конце января 2026 года заявила, что сотрудники «Почты России» «скоро разбегутся», если и дальше игнорировать проблемы в работе компании.