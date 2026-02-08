Власти создадут рабочую группу для решения проблем «Почты России»

Государственная Дума совместно с правительством России начнут системную работу по устранению проблем, возникших в деятельности АО «Почта России». Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Для координации усилий будет сформирована специальная рабочая группа, куда войдут депутаты парламента. Этот вопрос планируется обсудить на совещании Совета Госдумы. Вячеслав Володин выразил надежду, что в ходе весенней сессии удастся принять законодательные меры, которые решат большинство накопившихся проблем оператора почтовой связи.

Ключевая цель — сделать «Почту России» эффективно работающей компанией на всей территории страны, обеспечивающей качественные услуги гражданам независимо от места проживания. При этом председатель Госдумы отметил, что проблем у компании накопилось много, и они носят комплексный характер.

По его словам, от граждан поступают жалобы на закрытие отделений, особенно в удаленных сельских населенных пунктах. Почтальоны жалуются на низкие зарплаты и тяжелые условия труда. Для выявления наиболее острых вопросов было организовано проведение опроса на платформе Max, где результаты считаются более объективными.