Матвиенко предупредила «Почту России» о скором «бегстве всех сотрудников»

Проблемы в работе «Почты России», особенно в селах, нельзя игнорировать, заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Она считает, что в противном случае сотрудники «Почты» «скоро разбегутся».

Эту тему подняли на пленарном заседании Совфеда. Первый зампред комитета по экономической политике Иван Абрамов рассказал о системных проблемах в работе «Почты России». В ответ госпожа Матвиенко спросила, «сколько можно жевать эту тему». Она обратила внимание, что у сотрудников «Почты» маленькие зарплаты, а условия работы назвала плохими.

«Скоро все там разбегутся... Особенно сельские отделения почты, отделения в малых городах, малых районах. Нельзя эту ситуацию дальше отпускать»,— отметила спикер (цитата по ТАСС). Она попросила вице-спикера СФ и секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева подключиться к решению вопроса.

Валентина Матвиенко еще в декабре 2024 года говорила, что у «Почты России» скопились крупные долги из-за отсутствия должной стратегии развития. Она раскритиковала главу Минцифры Максута Шадаева. Гендиректор «Почты России» Михаил Волков жаловался, что 89% IT-инфраструктуры компании «дышит на ладан». Власти выделили на модернизацию отделений «Почты России» в 2026–2028 годах 15 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Субсидия по подписке».