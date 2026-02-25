РБК: судимый по делу о закупках ИВЛ экс-глава управления Минобороны ушел на СВО

Бывший начальник ФГАУ «Управление имуществом спецпроектов» Минобороны Андрей Тулупов, осужденный за взятки, еще в 2023 году заключил контракт и был отправлен в зону военной операции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В 2023 году Тулупов получил восемь лет колонии строгого режима за взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Преступления были совершены им при закупках для военного ведомства медоборудования для борьбы с коронавирусом — ПЦР-тестов и китайских портативных дыхательных машин искусственной вентиляции легких Yuwell YH-730. Из материалов дела следует, что закупки по заведомо завышенным ценам через сингапурскую компанию Golden Way Global Solution Ltd и вьетнамскую фирму Visterlo Traiding Company Limited производили ООО «Центр поддержки бизнеса», ООО «Объединенная экспертная компания "Ампаро"», ООО «Центр поддержки бизнеса» и ООО «Салюс». Помощь им оказывал известный дизайнер одежды и модельер Ферутдин Закиров. Его также обвинили в мошенничестве и приговорили к шести годам колонии.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Крепкий сон суду не помеха».