Обвиняемым в хищениях при закупках ИВЛ для Минобороны дали по шесть лет

Басманный районный суд Москвы признал бывшего первого замдиректора ФГУП «Главное военное строительное управление № 4» Ларису Леонтьеву и дизайнера одежды Ферутдина Закирова виновными в особо крупно хищении при закупках аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для нужд Минобороны. Сумма ущерба оценивается в 400 млн руб. Каждого из обвиняемых приговорили к шести годам тюрьмы, передает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Также обоим назначили штраф по 700 тыс. руб. Их взяли под стражу в зале суда. До вынесения приговора Леонтьева и Закиров находились под запретом определенных действий. Помимо лишения свободы, суд удовлетворил гражданский иск ФГАУ «Управление имуществом спецпроектов» Минобороны и солидарно взыскал с обвиняемых 393,2 млн руб.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) возбуждено в сентябре 2020 года. Поводом для начала расследования стали события весны того же года, когда из-за пандемии коронавируса Минобороны экстренно закупало медицинскую технику. Из материалов дела следует, что тогдашний министр обороны Сергей Шойгу поручил ФГАУ «Управление имуществом спецпроектов» обеспечить необходимым оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, 16 строящихся быстровозводимых медцентров. По версии следствия, в поиске поставщиков и заключении контрактов начальнику учреждения Андрею Тулупову должна была содействовать Лариса Леонтьева.

Как установлено следствием, Леонтьева через знакомых вышла на Закирова, который пообещал организовать поставки оборудования. Весной 2020 года Минобороны получило 350 единиц техники почти за 400 млн руб. Однако, по утверждению СКР, фактически заказчику поставили не ИВЛ, а устройства для лечения синдрома сонного апноэ. Их стоимость, оценили в СКР, была завышена почти в десять раз. Разницу следствие сочло причиненным государству ущербом.

Андрея Тулупова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК), а также в получении взяток по другим эпизодам закупок медицинских средств (ч. 6 ст. 290 УК). Дело было выделено в отдельное производство. В январе 2023 года его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.