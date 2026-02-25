Спрос на аренду загородного жилья в Краснодарском крае вырос на 45%

В январе 2026 года спрос на бронирование посуточного загородного жилья в Краснодарском крае увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость аренды в регионе составила 11,8 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее популярными направлениями в январе стали Сочи, Краснодар, Горячий Ключ, Нефтегорск и Геленджик. По сравнению с предыдущим годом в рейтинге городов произошли изменения: Геленджик занял пятое место, сместив Мостовской, а Нефтегорск поднялся на четвертую позицию.

Наибольший рост спроса зафиксирован в Горячем Ключе, Нефтегорске и Геленджике — количество бронирований в этих населенных пунктах увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика также отмечена в Краснодаре (23%) и Сочи (43%). Аналитики отмечают, что туристы обычно снимали дома на две ночи и приезжали компаниями по четыре человека.

В Сочи средняя стоимость аренды загородного дома в январе этого года составила 14,8 тыс. руб., в Краснодаре — 13,2 тыс. руб., в Горячем Ключе — 11,7 тыс. руб., в Нефтегорске — 10,8 тыс. руб. Дешевле всего дом можно было снять в Геленджике — за 8,9 тыс. руб.

Алина Зорина