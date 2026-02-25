На ярославских дорогах выявили на треть меньше правонарушений за год

В 2025 году в Ярославской области количество выявленных административных правонарушений в области дорожного движения сократилось на 29% по сравнению с 2024 годом. Информация об этом содержится в Единой межведомственной информационной статистической системе (ЕМИСС).

Всего в 2025 году в регионе зафиксировано 802 тыс. правонарушений в этой сфере, годом ранее их было 1 млн 134 тыс. Водители совершили 117 035 правонарушений, пассажиры — 1 414, пешеходы — 7 730. В 2024 году водителей привлекли к ответственности 145 650 раз, пассажиров — 1 521, пешеходов — 7 728 раз.

Тенденция к снижению правонарушений на дорогах отмечена и в России, однако падение не столь существенно — 9% (232 млн выявленных нарушений). В ЦФО падение составило 13%.

«Ъ» сообщал, что на снижение нарушений могло повлиять повышение с 1 января 2025 года штрафов, сокращение скидки за «быструю» оплату с 50% до 25%, а также отключение камер в ряде регионов из-за изменения правил их установки. Между тем в ярославском министерстве дорожного хозяйства и транспорта «Ъ-Ярославль» сообщали, что число камер на дорогах области в 2025 году не снижалось. При этом в конце 2025 года планы по доходам регионального бюджета от штрафов были скорректированы в сторону снижения.

Антон Голицын