Доходы бюджета Ярославской области вновь будут сокращены

Доходы бюджета Ярославской области на 2025 год уменьшатся на 2,83 млрд руб. по сравнению с действующей редакцией. Проект корректировки бюджета внес в областную думу губернатор Михаил Евраев.

Собственные доходы сократятся на 2,89 млрд руб. Налог на прибыль организаций сократится на 2,30 млрд руб. Поступления от штрафов сокращаются на 0,58 млрд руб., в основном за счет штрафов при нарушении весогабаритного контроля. Безвозмездные поступления из федерального бюджета увеличатся на 58,5 млн руб.

Расходы бюджета на 2025 год уменьшатся на 1,03 млрд руб. Главное сокращение коснется дорожного фонда — на 0,58 млрд руб. На 0,16 млрд руб. уменьшат расходы на перевозки пассажиров в связи со сложившейся экономией. На 0,15 млрд руб. сократятся дотации муниципальным образованиям на решение вопросов местного значения. Подвергнутся секвестру и ряд других статей.

Увеличат расходы на резервный фонд правительства области, на выплаты выходного пособия при сокращении персонала в результате реорганизации медицинских организаций, на компенсацию расходов по ЖКХ льготникам.

После корректировки доходы бюджета на 2025 год составят 139,54 млрд руб., расходы — 151,96 млрд руб. Дефицит бюджета увеличится на 1,80 млрд руб. и достигнет 12,42 млрд руб. «Ъ-Ярославль» сообщал, что бюджет уже корректировался в сентябре, тогда доходы были сокращены на 5,7 млрд руб.

Антон Голицын