Сборная США по хоккею впервые с 1980 года выиграла олимпийский турнир

Сборная США со счетом 2:1 в овертайме обыграла команду Канады в финале олимпийского хоккейного турнира. Золото Игр досталось американцам впервые с 1980 года.

Счет открыла команда США: после сольного прохода на седьмой минуте первого периода отличился Мэтт Болди. В конце второго игрового отрезка Кейл Макар сравнял счет. В овертайме, который игрался в формате 3 на 3, победу американцам принес Джек Хьюз.

Сборная США в третий раз в истории выиграла олимпийский хоккейный турнир. Канадская команда побеждала девять раз.

Арнольд Кабанов