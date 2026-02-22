Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Сборная США по хоккею впервые с 1980 года выиграла олимпийский турнир

Сборная США со счетом 2:1 в овертайме обыграла команду Канады в финале олимпийского хоккейного турнира. Золото Игр досталось американцам впервые с 1980 года.

Предыдущая фотография

Фото: Bruce Bennett / Reuters

Фото: Mike Segar / Reuters

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Bruce Bennett / Reuters

Фото: Mike Segar / Reuters

Счет открыла команда США: после сольного прохода на седьмой минуте первого периода отличился Мэтт Болди. В конце второго игрового отрезка Кейл Макар сравнял счет. В овертайме, который игрался в формате 3 на 3, победу американцам принес Джек Хьюз.

Сборная США в третий раз в истории выиграла олимпийский хоккейный турнир. Канадская команда побеждала девять раз.

Арнольд Кабанов

Новости компаний Все