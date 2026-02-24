Женская сборная США по хоккею отказалась встречаться с Трампом

Женская сборная США по хоккею отклонила приглашение президента Дональда Трампа на его ежегодное обращение к Конгрессу о положении дел в стране. Представитель Федерации хоккея США объяснил, что для спортсменок приглашение президента это честь, но принять они его не могут из-за плотного графика.

«В связи с графиком и ранее запланированными академическими и профессиональными обязательствами после Игр, спортсменки не смогут принять участие в мероприятии»,— передает NBC заявление представителя.

Телеканал отмечает, что до этого господин Трамп пригласил на оглашение послания мужскую сборную. Во время телефонного звонка, который состоялся после их победы в финале олимпийского хоккейного турнира, президент пошутил: «Я должен вам сказать, нам придется пригласить и женскую сборную, вы же понимаете». Он заметил, что если не пригласит спортсменок, то ему за это объявят импичмент.

Женская сборная США завоевала золото на Олимпийских играх. Их финальный матч с Канадой завершился в овертайме со счетом 2:1. Мужская сборная тоже столкнулась с канадцами, и также вышла победительницей.