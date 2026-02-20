Американские хоккеистки обыграли канадок в финале Олимпиады

Женская сборная США по хоккею обыграла команду Канады в финале олимпийского турнира. Матч завершился в овертайме со счетом 2:1.

Счет в начале второго периода открыла сборная Канады. Кристин О'Нил отличилась в меньшинстве. Минимальное преимущество команда удерживала до концовки третьего периода, но за две минуты до финальной сирены пропустила. Американки играли вшестером — уже поменяли вратаря на полевого игрока. Под наброс Лэйлы Эдвардс подставила клюшку Хилари Найт. Победу сборной США принесла Меган Келлер, которой удался сольный проход в начале дополнительного периода.

Сборная США в третий раз в истории выиграла женский олимпийский хоккейный турнир. На счету канадок пять золотых медалей Игр, последнюю они завоевали четыре года назад в Пекине. Другие сборные не добирались до высшей награды.

Ранее в четверг сборная Швейцарии обыграла команду Швеции в матче за бронзу. Он тоже ушел в овертайм и также завершился со счетом 2:1.

