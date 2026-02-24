Кассация изменила приговор кубанским бизнесменам, скрывшимся от правосудия в ЕС

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции изменил обвинительный приговор кубанским предпринимателям Дмитрию Попандопуло и Юрию Сидиропуло, которые, по данным следствия, скрываются в странах Евросоюза. Суд рассмотрел кассационные жалобы как защиты, так и потерпевшей стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее Октябрьский районный суд Краснодара признал бизнесменов виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере и ряде иных преступлений. Как установил суд первой инстанции, фигуранты реализовали схему легализации ипотечных средств, полученных под залог недвижимости, после раскрытия которой покинули Россию. Фигуранту Попандопуло был назначен срок семь лет лишения свободы со штрафом 200 тыс. руб., фигуранту Сидиропуло — шесть лет шесть месяцев колонии.

Защита настаивала на недоказанности вины, ошибочной квалификации и процессуальных нарушениях, добиваясь возврата дела прокурору. Потерпевшая сторона, напротив, просила об ужесточении наказания.

Кассационная инстанция переквалифицировала действия осужденных с двух эпизодов по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ на один состав. В результате окончательное наказание снижено: обвиняемому Попандопуло — до шести лет девяти месяцев лишения свободы, обвиняемому Сидиропуло — до шести лет трех месяцев. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Вячеслав Рыжков