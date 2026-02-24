Иран заявил о готовности к сделке с США

Иран готов предпринять все необходимые шаги для скорейшего заключения соглашения с США и подходит к переговорам в Женеве с доброй волей. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Маджид Тахт-Раванчи.

«Мы готовы достичь соглашения как можно скорее. Мы хотим сделать все необходимое, чтобы это произошло», — подчеркнул господин Тахт-Раванчи в эфире Национального общественного радио США.

По словам замминистра, сделка может быть оформлена в кратчайшие сроки при наличии политической воли у всех сторон. «Мы надеемся, что эта добрая воля и этот подход будут взаимными со стороны американцев», — добавил он.

17 февраля завершился второй этап переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана. Министр иностранных дел республики Аббас Аракчи сообщил о согласовании нескольких ключевых пунктов будущей ядерной сделки, тогда как в Белом доме указали на сохраняющиеся разногласия. Президент США Дональд Трамп отвел Тегерану 10–15 дней на достижение договоренностей. Очередной раунд консультаций запланирован на 26 февраля в Швейцарии.

