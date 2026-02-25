Что говорят о SAFE эксперты

Инструмент SAFE будет полезен бизнес-ангелам (частные инвесторы, готовые вкладывать в стартапы небольшие суммы на ранних стадиях) и может поддержать их работу, так как в условиях высоких рисков этот рынок невелик, полагает управляющий директор фонда «Восход» Сергей Амирян. По данным совместного исследования Dsight, Б1 и Т-Банка, объем венчурного рынка в РФ уменьшился в 2025 году на 10%, до $159 млн, и, хотя бизнес-ангелы участвовали в трети (32,1%) от общего числа сделок, на них пришлось лишь 14% инвестиций, что демонстрирует неготовность брать сколько-нибудь заметные риски без гарантий. Механизм SAFE, по сути, призван избавить инвесторов от организационной и финансовой волокиты, какая есть в случае с конвертируемыми займами.

Как отмечает управляющий партнер Sk Capital Станислав Колесниченко, сейчас главное препятствие для внедрения аналога SAFE — уже существующий договор конвертируемого займа (регулируется статьей 19.1 ФЗ «Об ООО»), который требует возвратности займа. Сам этот инструмент дает возможность конвертации долга в доли компании в будущем. Преимущество SAFE, однако, в том, что эта модель создает одинаковые условия для значительного количества сделок, подчеркивает директор акселератора Фонда развития интернет-инициатив Дмитрий Калаев. При конвертируемом займе условия выплаты процентов, ковенанты для случаев досрочного погашения и прочие детали прорабатываются для каждого случая отдельно, поясняет Сергей Амирян.

«В сегодняшних реалиях для физлиц инвестиции в форме конвертируемого займа стали значительно проигрывать в эффективности, так как на этапе конвертации в долю возникло налогообложение на выгоду. Но на самом деле это "бумажная" выгода, появляющаяся из-за оценки доли в стартапе — в реальности ликвидность такой доли в момент конвертации нулевая»,— говорит Дмитрий Калаев.

«В текущей конструкции использование SAFE будет просто откладывать бюрократический процесс увеличения уставного капитала в ООО с участием нотариуса или допэмиссии акций в АО с участием депозитария, но позволит более гибко договариваться об оценке и условиях. Поэтому для внедрения в РФ полноценного аналогичного механизма нужны фундаментальные изменения в ГК и корпоративном законодательстве»,— добавляет Станислав Колесниченко. Впрочем, количество сделок и объем капитала на венчурном рынке сейчас минимальны явно не из-за нехватки каких-либо правовых инструментов — на это влияют исключительно макрофакторы, ставка, отмечает управляющий партнер фонда Friendly VC Сергей Бруев. Но, если все же говорить про запросы от участников рынка в части структурирования сделок, обычно под номером один идет допуск физлиц до участия в договорах инвестиционного товарищества, подчеркивает он (см. “Ъ” от 14 октября 2025 года).

Венера Петрова