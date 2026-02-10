Отказ платежом красен

Как стало известно “Ъ”, Минэкономики предлагает внести изменения в Гражданский кодекс (ГК), «защитив» компенсацию за односторонний отказ от договора между предпринимателями от ее возможного снижения в суде. Такая «плата за выход» из сделки нередко используется при продаже так называемых будущих вещей — высокотехнологичной продукции, которая только разрабатывается и, как правило, требует значительных затрат производителя. В ГК планируется прямо прописать, что стороны могут устанавливать такую компенсацию, в том числе в сумме, несоразмерной стоимости исполнения договора.

Минэкономики подготовило проект изменений в ГК (есть у “Ъ”), нацеленный на урегулирование вопроса о компенсации в случае отказа одной из сторон от договора. Речь идет о так называемом принципе «бери или плати» — бизнес, заключая между собой различные договоры, например подряда или оказания услуг, может предусмотреть определенную денежную выплату в случае отказа заказчика от договора.

В частности, такие компенсации могут использоваться в договорах продажи «будущих вещей», то есть тех, которые еще только проектируются.

Речь идет о высокотехнологичной продукции с длительным циклом разработки и производства, например о турбинах для строящихся заводов, об экспериментальных линиях для использования в промышленности или фармацевтике, о спутниках связи. Экономическая модель таких договоров, следует из пояснительной записки к проекту, напрямую зависит от того, сохраняют ли свою силу обязательства будущих пользователей, а отказ от договора и прекращение платежей «нарушают равновесие модели» и создают угрозу неисполнения производителем обязательств перед кредитовавшими проект банками.

Отметим, что суды нередко снижают размер «платы за отказ», взыскивая только реально доказанные расходы поставщика. В связи с этим в ГК предлагается прописать, что стороны договора могут установить в нем размер платы за отказ (если он не связан с какими-либо нарушениями). Сумма при этом может быть и несоразмерна стоимости исполнения договора. Также проектом планируется ограничить возможность судов снижать неустойку за нарушение обязательств по договорам, если стороны прямо предусмотрят это в договоре.

Как пояснили “Ъ” в Минэкономики, изменения должны «создать комфортные и надежные условия для долгосрочного сотрудничества заказчиков и поставщиков» — стороны смогут заранее договориться о финансовых последствиях отказа (например, о фиксированной компенсации) без риска, что суд потом значительно уменьшит эту сумму.

Кроме того, полагают в ведомстве, изменения сделают договоры продажи «будущих вещей» более привлекательными для банков — это даст компаниям ликвидность на выполнение заказов.

Юрист Forward Legal Максим Игнатов отмечает, что плата за отказ изначально задумывалась в качестве инструмента, позволяющего более гибко структурировать договорные отношения, но суды часто смешивают ее с неустойкой, которая может быть снижена. В случае с договором продажи «будущей вещи», поясняет эксперт, отказ от него на стадии, когда производитель уже вложил средства в разработку, но еще не создал саму технологию, может привести к потере инвестиций в НИОКР, остановке проекта и невозможности использовать технологии в будущем. При этом компенсация фактических расходов не всегда адекватна затратам, добавляет он.

По мнению юриста практики по урегулированию споров с государственными органами и разрешению коммерческих споров «ТеДо» Артема Коннова, поправки Минэкономики «избыточны» — Верховный суд уже разъяснял, что к обязательствам о внесении платы за расторжение договора не применяются правила об уменьшении неустойки. Он полагает, что практику эффективнее корректировать средствами судебного контроля, нежели правотворчеством.

Руководитель Исследовательского центра частного права при президенте РФ Лидия Михеева отмечает, что нередко встречаются ситуации, когда сторона просит суды отказать во взыскании платы за отказ от договора, не желая платить столько, сколько изначально обещала в такой ситуации,— это недопустимо в сделках, в которых все стороны являются предпринимателями, которые все возможные риски должны просчитывать заранее. Законопроект, по словам Лидии Михеевой, может «положить конец такой практике и укрепить договорную дисциплину», а также создаст определенность и в кредитных отношениях.

Руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле полагает, что с точки зрения баланса интересов участников оборота инициатива выглядит обоснованной — законопроект предоставляет право решить, желают ли стороны сохранить возможность судебной корректировки платы за отказ и неустойки или предпочитают безусловную обязательность согласованных ранее условий.

Евгения Крючкова