Президент РФ заявил о возможных попытках подрыва газопроводов в Черном море

Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ заявил о поступившей информации о возможной попытке подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Сейчас вот информация тоже, наша оперативная, идет. В СМИ сегодня должна быть, наверное уже есть, не успел ничего посмотреть, но речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря»,— сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).

«Голубой поток» обеспечивает поставки российского газа в Турцию, минуя третьи страны, «Турецкий поток» также экспортирует газ в Турцию через Черное море.

Днем 24 февраля глава государства выступил на коллегии ФСБ. Президент, в частности, назвал приоритетные вопросы в части безопасности страны.