Экс-заместителю губернатора Дона Лилии Федотовой продлен арест до 3 февраля

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему заместителю губернатора — министру финансов Ростовской области Лилии Федотовой в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Под стражей она пробудет до 3 февраля 2026 года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Лилия Федотова была арестована в феврале 2025 года Ленинским райсудом Ростова. Позже экс-чиновницу перевели в один из следственных изоляторов в Москве.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», уголовное дело в отношении экс-заместителя губернатора завели в начале 2025 года. По версии следствия, в 2020 году Лилия Федотова необоснованно привлекла кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6% годовых.

По подсчетам следователей, ущерб от действий министра финансов, связанных со спорным кредитом, составил 1,9 млрд руб., которые ушли из регионального бюджета на оплату процентов в 2020–2023 годах.

Наталья Белоштейн