Песков назвал опасными планы Британии и Франции передать Украине ядерное оружие

Россия будет учитывать в ходе переговоров информацию о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. О такой возможности ранее сообщила Служба внешней разведки (СВР).

«Безусловно, эта информация будет приниматься нами во внимание и учитываться в ходе продолжающихся переговоров. Потому что потенциально это чрезвычайно опасная информация»,— сказал представитель Кремля журналистам.

По данным СВР, Британия и Франция хотят втайне передать Украине ядерное оружие, представив его как собственную разработку украинских сил. По утверждению российской внешней разведки, тем самым европейцы хотят добиться более выгодных для Украины условий завершения боевых действий.

Лусине Баласян