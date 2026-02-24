Bloomberg: РФ поменяла схему поставки нефти в Китай и использует крупные танкеры

Россия изменила схему поставок нефти в Китай и стала активнее использовать крупнотоннажные танкеры, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитических компаний Vortexa и Kpler. Часть грузов с небольших судов перегружается на супертанкеры вместимостью до 2 млн баррелей.

Корректировка логистики связана с ростом поставок в КНР и снижением закупок со стороны Индии. Перевозка на крупных судах экономически оправдана с учетом протяженного маршрута до китайских портов. Кроме того, хранение нефти на таких танкерах выгоднее, если покупатель на партию не найден сразу.

По данным агентства, в первые 18 дней февраля поставки российской нефти в китайские порты достигли 2,09 млн баррелей в сутки против 1,72 млн в январе и 1,39 млн в декабре. Увеличение объема перекрыло спад экспорта в Индию.

20 февраля Bloomberg со ссылкой на собранные данные отслеживания судов сообщало, что китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) активно скупают российскую нефть, от которой отказывается Индия. 14 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Индия пообещала США полностью прекратить закупки российской нефти. Взамен США пообещали снизить тарифы на индийские товары с 25% до 18%. МИД Индии объяснил решение отказаться от российской нефти «перерасчетами» из-за изменений в мире.