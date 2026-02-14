Рубио: Индия пообещала США отказаться от закупок российской нефти

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Индия пообещала США полностью прекратить закупки российской нефти. По его словам, индийская сторона поделилась своим намерением с американской во время переговоров.

«США накладывают дополнительные санкции на российскую нефть. В нашем общении с Индией мы получили от них обязательство не покупать российскую нефть. Европа принимает свои меры»,— сказал господин Рубио во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

В начале февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что страна не получала официальных заявлений от Индии о прекращении импорта российского сырья. При этом президент США Дональд Трамп заверял, что премьер Индии Нарендра Моди уведомил его об отказе от закупок нефти из России. Взамен США пообещали снизить тарифы на индийские товары с 25% до 18%.