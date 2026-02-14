МИД Индии объяснил решение отказаться от российской нефти

Индия сохранила энергетическую автономию и независимость, несмотря на требование США отказаться от российской нефти, заявил министр иностранных дел республики Субраманьям Джайшанкар. Комментируя причины заключения сделки с Вашингтоном, он сказал, что «многие проводят свои расчеты и перерасчеты» из-за изменений в мире.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Субраманьям Джайшанкар

«Сегодня это сложный рынок. Я думаю, нефтяные компании в Индии, как и в Европе, и в других частях мира, оценивают доступность, стоимость, риски и принимают решения, которые, по их мнению, отвечают их интересам»,— сказал господин Джайшанкар во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности (трансляцию вел YouTube-канал The Hindu).

14 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Индия пообещала США полностью прекратить закупки российской нефти. О том, что Индия уведомила американскую сторону об отказе от топлива из России, ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Взамен США пообещали снизить тарифы на индийские товары с 25% до 18%. В Кремле говорили, что официальных заявлений от Индии о прекращении импорта российского сырья не было.