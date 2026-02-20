Bloomberg: китайские НПЗ сменили Индию на рынке российской нефти

Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) активно скупают российскую нефть, от которой отказывается Индия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собранные данные отслеживания судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации агентства, за первые 18 дней февраля поставки российской нефти в порты КНР выросли до 2,09 млн баррелей в сутки. В январе в порты Китая в сутки доставлялось 1,72 млн баррелей нефти, а в декабре — 1,39 млн.

Этот рост более чем компенсировал снижение поставок из Индии, утверждает Bloomberg. Поставки российской нефти в Индию в последние месяцы оставались на уровне 1,2 млн баррелей в сутки, уточняет агентство. В ноябре этот показатель составлял 1,78 млн, а в июне достигал 2 млн баррелей.

Как отмечает Bloomberg, в Китай направляют поставки нефти марки Urals из портов Балтийского и Черного морей, а также из Арктики. В декабре объемы импорта нефти Urals в Китай выросли до 600 тыс. баррелей в сутки — самого высокого показателя с 2018 года. Китайские НПЗ стремятся скупать нефть этой марки из-за существенных скидок, утверждают агентство.

Перенаправление поставок нефти, однако, сталкивается с логистическими трудностями: доставка в Китай занимает гораздо больше времени. Это, поясняет Bloomberg, связано как с большим расстоянием, так и с задержками выгрузки нефти. Некоторые танкеры проводили в море в ожидании по несколько недель.

14 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Индия пообещала США полностью прекратить закупки российской нефти. Взамен США пообещали снизить тарифы на индийские товары с 25% до 18%. МИД Индии объяснил решение отказаться от российской нефти «перерасчетами» из-за изменений в мире. Как ранее отмечал «Ъ», дисконты на российскую нефть в портах Балтики обновляют почти трехлетние максимумы.

Подробнее о причинах скидок на российскую нефть — в материале «Ъ» «Баррели бросило в холод».