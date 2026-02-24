Бывшего главу научного центра Минобороны Рутько приговорили к 11 годам за взятки

Московский гарнизонный военный суд признал виновным в получении взяток и превышении полномочий бывшего начальника НИИ топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны, полковника Игоря Рутько. Его приговорили к 11 годам строгого режима и штрафу 20 млн руб. Также осужденного лишили воинского звания и государственной награды «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщили в пресс-службе СКР.

Фигурантами по делу также проходили бывший главный научный сотрудник «27 Центрального научно-исследовательского института» («27 ЦНИИ») Минобороны Евгений Долгов и старший научный сотрудник ЦНИИ Игорь Бобров. Согласно фабуле дела, в 2015 году Игорь Рутько создал специальную группу по обновлению топографических карт для Индии. Членам группы полагались ежемесячные надбавки к зарплате.

Как установило следствие, господин Бобров искал сотрудников, готовых войти в группу за взятки, а господин Долгов подписывал документы о назначении надбавок. В свою очередь полковник покровительствовал группировке и влиял на размер выплат.

Дело Игоря Рутько рассматривалось с августа 2025 года. Изначально он признал вину и заключил досудебное соглашение, но после начала процесса отказался от показаний и заявил о невиновности. Его подельника Игоря Долгова приговорили к шести годам колонии в октябре 2025 года.

Никита Черненко