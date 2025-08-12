Экс-начальник центра Минобороны обвиняется в получении взяток на 30 млн рублей

Московский гарнизонный военный суд рассматривает дело бывшего начальника Научно-исследовательского центра Минобороны РФ полковника Игоря Рутько. Его обвиняют в получении взяток на сумму около 30 млн руб. и превышении должностных полномочий (пп. «а», «в» ч. 5 ст., ч. 6 ст. 290 УК, а также пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение, и его дело рассматривается в особом порядке. Он находится под домашним арестом.

По версии следствия, в 2014 году Рутько создал специальную группу для выполнения работ по обновлению топографических карт для Индии. Старший научный сотрудник Игорь Бобров разработал план коррупционной схемы и предложил Рутько и бывшему главному научному сотруднику Евгению Долгову создать организованную преступную группу.

Следствие считает, что Бобров подыскивал сотрудников, готовых за взятку войти в группу, а Долгов подписывал документы о назначении надбавок. Рутько обеспечивал общее покровительство, влияя на размер выплат. Сумма взяток, как утверждает обвинение, напрямую зависела от размера ежемесячных надбавок.