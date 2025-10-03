Бывшего главного научного сотрудника «27 ЦНИИ» Минобороны посадили на шесть лет

Преображенский районный суд Москвы признал виновным в получении девяти взяток бывшего главного научного сотрудника ФГБУ «27 Центральный научно-исследовательский институт» («27 ЦНИИ») Минобороны Евгения Долгова. Его приговорили к шести годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба столичных судов.

По версии следствия, Долгов входил в преступную группу вместе со старшим научным сотрудником «27 ЦНИИ» Игорем Бобровым и экс-начальником института Игорем Рутько. Последний в 2014 году создал группу по обновлению топографических карт для Индии.

Правоохранители установили, что господин Бобров искал сотрудников, готовых войти в группу за взятки. Долгов подписывал документы о назначении надбавок, а Игорь Рутько покровительствовал группировке и влиял на размер выплат. Общая сумма взяток достигла 30 млн руб.

Никита Черненко