Взятки за надбавки

Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела старшего научного сотрудника ФГБУ «27-й Центральный научно-исследовательский институт» («27-й ЦНИИ») Минобороны Игоря Боброва. По версии обвинения, он вместе с руководителем института и коллегой получали взятки от сотрудников за включение в созданную под отдельный проект спецгруппу, где предусматривались денежные надбавки. Общая сумма взяток, по подсчетам следствия, составила 30 млн руб. Один из обвиняемых в коррупции срок уже получил, другой находится под военным судом.

В Преображенском суде столицы начался процесс по делу старшего научного сотрудника «27-го ЦНИИ» Минобороны Игоря Боброва. Ему вменяют семь эпизодов получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и два эпизода — в крупном (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Пока состоялось первое заседание, на нем к рассмотрению обвинения по существу не приступали — было лишь рассмотрено ходатайство прокурора о продлении господину Боброву срока ареста на полгода. Гособвинитель заявил, что фигурант обвиняется в совершении тяжких преступлений и поэтому может попытаться скрыться.

Адвокат, в свою очередь, отмечал, что господин Бобров не пытался каким-либо образом помешать следствию, положительно характеризуется на работе, страдает от гипертонии и последний месяц провел в больнице при СИЗО-1. Также он сообщил, что фигурант вину не признает. При этом раскрыть позицию защиты в беседе с “Ъ” адвокат не захотел. Судья Дмитрий Яни доводам защиты не внял и удовлетворил ходатайство прокурора.

По версии следствия, в 2014 году тогдашний руководитель института полковник Игорь Рутько создал специальную группу из сотрудников института для выполнения работ по обновлению электронных топографических карт и их поставке в Индию. Для сотрудников, попавших в группу, он установил ежемесячную стимулирующую надбавку к зарплате за дополнительный объем работ. В спецгруппу вошли возглавивший ее Евгений Долгов и Игорь Бобров, назначенный помощником руководителя. По материалам дела «не позднее 31 декабря 2014 года» у господина Боброва появился план «совершения коррупционных преступлений», и он предложил Рутько и Долгову его осуществить.

По версии следствия, господин Бобров подыскивал среди коллег тех, кто готов был заплатить взятку за включение в спецгруппу ради получения денежных надбавок и премий.

Он же, согласно обвинительному заключению, получал и распределял среди участников преступной группы полученные незаконным путем денежные средства. Роль господина Долгова заключалась в подписании документов о назначении надбавок и согласовании их с господином Рутько, который обеспечивал общее покровительство и определял окончательный размер выплат. Размер взяток якобы зависел от величины ежемесячной надбавки. Общая сумма взяток, по материалам дела, достигла 30 млн руб.

Напомним, 3 октября 2025 года Преображенский районный суд Москвы признал бывшего главного научного сотрудника «27-го ЦНИИ» Минобороны Евгения Долгова виновным в получении девяти взяток и приговорил его к шести годам колонии строгого режима. Дело экс-руководителя института Игоря Рутько сейчас рассматривает Московский гарнизонный военный суд. Сначала он признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. После того как дело поступило в суд, он, однако, от данных ранее показаний отказался и стал отрицать свою причастность к инкриминируемым деяниям. Сейчас его дело рассматривается в общем порядке.

Ефим Брянцев