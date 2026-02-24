На Кубани на 12% выросло количество регистраций заведений общепита

В 2025 году в Краснодарском крае зарегистрировано 3,3 тыс. новых предприятий общественного питания, что на 12,6% превышает показатель предыдущего года, когда было открыто 2,9 тыс. объектов. Такие данные приводятся в исследовании сервиса Контур.Фокус, с которым ознакомился «Эксперт Юг».

По оценке аналитиков, в регионе появилось 2485 ресторанов — на 12,2% больше, чем годом ранее. Число новых кафе увеличилось на 9,2%, до 649 точек, а открытие баров показало наиболее заметную динамику — плюс 36% год к году, до 172 заведений.

Одновременно выросло и число закрытий: в 2025 году деятельность прекратили 2480 предприятий общепита, что на 6,7% больше, чем годом ранее.

В результате чистый прирост рынка оказался умеренным: общее количество заведений увеличилось на 5,3%, до 12,5 тыс. На начало 2026 года в крае действовали 10,1 тыс. ресторанов (плюс 4,5% год к году), 1865 кафе (плюс 9,3%) и 594 бара (плюс 6,6%).

