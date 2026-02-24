Депутат Свинцов: Telegram могут признать в России пособником террористов
Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что в ближайшие два-три месяца ФСБ может предложить признать Telegram пособником террористов. Он заверил при этом, что нынешних пользователей Telegram Premium не будут считать экстремистами.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Депутат сослался на данные, приведенные главой Минцифры Максутом Шадаевым. По словам парламентария, у ФСБ есть информация о том, что «бездействие сотрудников Telegram имеет прямое отношение» к более чем 150 тыс. преступлений, совершенных в России. Из них десятки тысяч преступлений «имели определенную связь с террористическими угрозами» — это попытка вербовки, финансирование или управление террористическими ячейками.
Господин Свинцов уточнил, что у руководства Telegram есть шансы «принять белую сторону». Для этого надо создать юрлицо в России, хранить в стране все персональные данные, предоставлять переписку и любую информацию по запросу ФСБ. «Если это все будет Telegram игнорировать, то я не исключаю такую возможность, что в ближайшие месяц–два–три действительно ФСБ обратится с таким предложением о признании данной организации фактически пособником террористов, потому что дальше с этим мириться, к сожалению, невозможно»,— сказал он «Осторожно Media».
В разговоре со «Звездой» депутат уточнил, что если Telegram признают экстремистской компанией, то все совершенные до этого момента платежи «будут абсолютно законными». По его мнению, россиянам «волноваться абсолютно не о чем».
С 10 февраля Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram. Регулятор обещал продолжить ограничения, если компания не разместит серверы в России и «не будет исполнять российское законодательство». Минцифры утверждает, что иностранные спецслужбы используют полученные в Telegram данные для ведения боевых действий против России. Мессенджер все обвинения отверг. Сегодня «Российская газета» сообщила, что основатель Telegram Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК).
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Ни на Telegram жалости».