Российская «дочка» датской Rockwool перечислила 1 млрд рублей на нужды СВО

Российское подразделение датской компании Rockwool перечислило 1 млрд руб. добровольческому отряду «БАРС-9». На эти средства он купит 40 наземных робототехнических комплексов «Импульс-М», сообщили ТАСС в пресс-службе подразделения.

В компании рассказали, что боевые роботы разработаны компанией «Гумич РТК». Они укомплектованы в том числе гранатометом АГС, крупнокалиберным пулеметом «Корд», пусковой установкой ПТУР «Корнет», а также средствами радиолокационного обнаружения и радиоэлектронной борьбы. «Импульс-М» позволяет обнаруживать и уничтожать дроны в радиусе 2 км, эвакуировать раненых, перевозить до 500 кг полезного груза и наносить огневое поражение живой силе противника, уточнили в пресс-службе.

Отряд «БАРС-9» входит в состав российской группировки войск «Запад», сказано на сайте Минобороны РФ.

В январе президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому российская «дочка» датского производителя теплоизоляционных материалов Rockwool перешла во временное управление компании «Развитие строительных активов». Rockwool оценил потерю активов в России в €469 млн.

