Российские «дочки» Rockwool и CanPack перешли под временное управление

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских «дочек» датской Rockwool и польско-американской CanPack под временное управление. Компания «Развитие строительных активов» будет управлять 100% долей в ООО «Роквул» и 68% в ООО «Роквул — Волга». «Стальэлемент» — 100% в ООО «Кэн-пак».

Rockwool производит тепло- и звукоизоляционные материалы из каменной ваты. Компания начала работать в России в 1995 году. Первый российский завод открылся в 1999 году в Московской области. Производственные площадки также есть в Выборге Ленинградской области, Троицке Челябинской области и в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.

CanPack производит в России алюминиевые банки для напитков с 2010 года на двух заводах в Московской и Ростовской областях. Компания занимает около 30% внутреннего рынка.