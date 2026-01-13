Иностранцев изолировали от России

Во временное управление российских структур переданы активы сразу двух крупных иностранных промышленных групп — поставщика стройматериалов Rockwool и производителя алюминиевых банок CanPack. Наиболее вероятный сценарий —последующая их продажа местным компаниям. Совокупная стоимость активов оценивается в 80–90 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Активы производителя теплоизоляционных материалов Rockwool и поставщика алюминиевых банок CanPack в РФ переданы во временное управление российским компаниям. Соответствующие указы президента Владимира Путина от 31 декабря 2025 года были опубликованы 13 января. Доли Rockwool A/S в «Роквул» и «Роквул-Волга» переданы АО «Развитие строительных активов», пакеты Can Pack S.A. и Tapon France в «Кэн-пак» и «Кэн-пак завод упаковки» — ООО «Стальэлемент». “Ъ” направил вопросы в Rockwool и CanPack.

Датская Rockwool существует с 1937 года, контролирует 51 площадку в разных странах мира. В 2024 году оборот группы составил €39 млрд. В России работает с 1995 года, управляет заводами в Московской, Ленинградской, Челябинской областях и Татарстане. Выручка ООО «Роквул» в 2024 году выросла на 26%, до 31,56 млрд руб., чистая прибыль увеличилась более чем в два раза, до 9,32 млрд руб.

CanPack основана в Кракове в 1992 году, сейчас принадлежит американской Giorgi Global Holdings Inc. и включает 27 заводов в мире. Мощности по производству алюминиевой банки — 36 млрд штук в год. В РФ управляет двумя предприятиями в Московской и Ростовской областях. В Алюминиевой ассоциации оценили долю CanPack на российском рынке почти в 30%. Остальное — у группы «Арнест» Алексея Сагала. В 2024 году «Кэн-пак завод упаковки» увеличила выручку на 16,7%, до 30,82 млрд руб., чистую прибыль — на 18,6%, до 5,32 млрд руб.

Временные управляющие долями в российских компаниях Rockwool и CanPack до сих пор не были широко известны. АО «Развитие строительных активов» зарегистрировано в Москве в сентябре 2025 года, акционеры и руководитель не раскрываются. Краснодарский «Стальэлемент», по собственным данным, занимается торговлей металлопродукцией, владелец и директор компании — Ирина Самылина. В «Стальэлементе» “Ъ” оперативно не ответили. Связаться с «Развитием строительных активов» не удалось.

Советник юрфирмы «Косенков и Суворов» Марк Васьковский говорит, что временное управление обычно направлено на противодействие иностранным санкциям и защиту интересов РФ. По словам партнера «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, предполагается, что права собственности иностранных акционеров формально сохраняются, но осуществление корпоративных прав, включая принятие ключевых решений и распоряжение имуществом, временно переходит к назначенному управляющему.

Дальнейшая судьба переданных в управление активов может быть отличаться.

Управляющий партнер «Поправка Бизнеса» Наталия Поправко называет наиболее вероятным сценарием продажу новым российским владельцам. По ее словам, если не удается быстро найти покупателя или договориться с владельцем, государство может продлить управление. Если геополитическая ситуация изменится, возможен и возврат контроля собственникам, но в обозримой перспективе этот вариант представляется маловероятным, добавляет господин Клеточкин. Марк Васьковский говорит, что иностранцы могут либо продать бизнес российским лицам, скорее всего, со значительным дисконтом, либо согласиться продолжать работу в РФ с учетом национальных интересов.

Инвестбанкир Илья Шумов оценил стоимость российского бизнеса Rockwool в 50–60 млрд руб., CanPack — в 30 млрд руб. По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, несмотря на сокращение спроса на теплоизоляцию со снижением темпов индивидуального жилищного строительства, на заводы Rockwool есть много потенциальных покупателей, самый логичный — «Технониколь», активно занимающийся консолидацией. CanPack, добавляет эксперт, также может быть интересен конкурентам, финансовым инвесторам или производителям напитков. В «Технониколе» и «Арнесте» комментариев не дали.

Один из основателей Famous Amazing Brands (бренды Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков говорит, что острой нехватки алюминиевой банки в России, как несколько лет назад, нет, но упаковка остается востребованной и ее производство — привлекательный бизнес. В вероятной консолидации активов CanPack в РФ «Арнестом», если такой вариант станет возможным, он сомневается, указывая, что в таком случае на одного производителя придется 100% рынка и сделка, скорее всего, не будет одобрена антимонопольным органом.

Анатолий Костырев, Александра Мерцалова