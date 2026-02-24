Тело экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера кремировали в Москве

Тело погибшего на Кипре бывшего генерального директора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера кремировали в Москве. Об этом ТАСС сообщили в окружении бизнесмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Баумгертнер

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Владислав Баумгертнер

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«На Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с Владиславом Баумгертнером, после чего его тело было кремировано»,— рассказали собеседники агентства. По словам представителей бизнесмена и его сыновей, родственники рассчитывают на полное и объективное расследование причин гибели господина Баумгертнера.

Владислав Баумгертнер возглавлял «Уралкалий» с 2005 по 2011 год. В последнее время жил на Кипре. 7 января стало известно об исчезновении бизнесмена в районе Лимассола. 14 января тело пропавшего нашли в ущелье между поселками Писсури и Авдиму. В начале февраля полиция Кипра заявила, что точная причина смерти бизнесмена не установлена. К расследованию подключилась полиция британских военных баз. Старшие дети господина Баумгертнера сомневаются, что их отец погиб ненасильственной смертью.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Владислава Баумгертнера просят сохранить».