Песков: в Telegram много потенциально опасного для России контента

В мессенджере Telegram присутствует контент, который может представлять опасность для России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Фиксируется большое количество нарушений и нежелания администрации Telegram сотрудничать с нашими властями… И на основе этого соответствующие наши органы принимают те меры, которые считают целесообразными»,— заявил Дмитрий Песков журналистам.

Представителя Кремля попросили прокомментировать публикацию «Российской газеты» о том, что в отношении основателя и владельца Telegram Павла Дурова начали расследование по уголовному делу о содействии терроризму. «Мы, конечно же, знакомы с этими публикациями. Они были подготовлены по материалам Федеральной службы безопасности, которая выполняет свои функции»,— сказал Дмитрий Песков.

У Кремля нет полномочий принимать решения о блокировке мессенджеров, отметил пресс-секретарь президента. Такие решения принимают соответствующие ведомства, добавил он.

20 февраля Роскомнадзор обвинил Telegram в создании инфраструктуры для сервисов «пробива» данных. В тот же день в МВД заявили, что иностранные колл-центры регулярно использовали такие сервисы в мессенджере. По данным ведомства, их в том числе применяли для сбора данных о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и представителях власти для совершения терактов. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, у России есть прямые подтверждения того, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram.

Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram 10 февраля. Регулятор пообещал вводить новые ограничения, если компания не разместит серверы в России и не будет исполнять российское законодательство.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ни на Telegram жалости».