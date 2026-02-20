В МВД разъяснили, как работают сервисы «пробива» в Telegram

Иностранные колл-центры регулярно использовали сервисы «пробива» в мессенджере Telegram. Их также применяли для сбора данных о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и представителях власти для совершения терактов. Об этом сообщили в пресс-службе управления по борьбе с киберпреступностью (УБК) МВД России.

По данным ведомства, только за один месяц использования сервисов совершено более 13 тыс. преступлений с ущербом свыше 15 млрд руб. Всего за 2025 год подразделения УБК изъяли 18 физических и 19 виртуальных серверов, в том числе зарубежных, по распространению персональных данных. Объем изъятой информации превысил 200 терабайт, то есть более 50 млрд строк персональных данных. Владельцев и администраторов привлекли к уголовной ответственности.

Несмотря на принятые МВД меры, в мессенджерах продолжают существовать каналы и боты, предлагающие незаконный сбор и продажу данных. Обращения полиции администрация мессенджеров не рассматривает, продолжая игнорировать российские законы, добавили в ведомстве.

20 февраля Роскомнадзор (РКН) обвинил Telegram в создании инфраструктуры для сервисов «пробива». Теперь мессенджеру следует самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных россиян, пояснили в службе. С 2022 года, по данным РКН, Telegram удалил более 8,3 тыс. таких сервисов.