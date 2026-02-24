Ключевые вызовы и стратегические решения

В России вопросы формирования национальной модели целевых условий ведения бизнеса напрямую влияют на конкурентоспособность отечественных предприятий, поскольку являются фундаментом для долгосрочного планирования и устойчивого развития. Об этом шла речь в Москве, на Заседании Федерального совета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Вопросы, которые поднимались на совете, актуальны для всех, в том числе и южных регионов РФ. Например, на Кубани продолжат активно работать над укреплением позиций бизнеса в регионе, отметил по итогам встречи председатель Краснодарского регионального отделения РСПП и президент Ассоциации «Объединение работодателей Краснодарского края» Виктор Бударин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой РСПП Фото: предоставлено пресс-службой РСПП

Заседание Федерального совета Российского союза промышленников и предпринимателей состоялось в рамках Недели российского бизнеса (НРБ), проходившей с 16 по 20 февраля, и стало ключевой площадкой для обсуждения стратегических вопросов развития отечественной экономики. Модератором дискуссии выступил президент РСПП Александр Шохин. В заседании участвовали заместитель министра экономического развития РФ Денис Тюпышев, представители профильных министерств, сенаторы Совета Федерации, а также руководители региональных объединений работодателей.

Участники Совета сосредоточились на обсуждении наиболее актуальных вопросов социально-экономической повестки в условиях меняющейся глобальной конъюнктуры. Особое внимание уделялось формированию национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года. Это является фундаментом для долгосрочного планирования и устойчивого развития, подчеркнули участники встречи.

В фокусе дискуссии оказались вопросы развития транспорта и логистики, фискальной нагрузки на бизнес и приоритетов социально-экономической повестки новых регионов. В итоге, все предложения, выработанные во время заседания, будут включены в материалы предстоящего юбилейного Съезда РСПП, который состоится уже этой весной.

По словам Виктора Бударина, участие в Федеральном совете РСПП — это не только возможность донести позицию промышленников и предпринимателей Краснодарского края до федерального центра, но и площадка для обмена опытом с коллегами из других регионов. «Мы видим, что наши инициативы и предложения находят отклик»,— подчеркнул председатель регионального отделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой РСПП Фото: предоставлено пресс-службой РСПП

Во второй части заседания Федерального совета состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного Конкурса «Лучшее региональное отделение РСПП». Среди награжденных было и Краснодарское отделение РСПП. Оно в очередной раз вошло в число лауреатов в номинации «За динамическое развитие членской базы».

Цель конкурса — определение по итогам года наиболее динамично развивающихся региональных отделений на основании экономических, социальных и других показателей, а также результатов, отражающих продвижение интересов РСПП на уровне субъектов РФ.

«Эта победа — результат системной работы всей команды Краснодарского РСПП. Мы продолжим активно работать над укреплением позиций бизнеса в регионе, способствуя устойчивому развитию экономики Кубани и всей страны»,— резюмировал Виктор Бударин.

Ассоциация «Объединение работодателей Краснодарского края»